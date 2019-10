Hobby-Handwerker in Kaarst : Holzhandwerker aus Leidenschaft

Volker Ruffleth, Bernd Kehl und Theo Steinbrock (v.l.) arbeiten an einem Projekt. Im Hintergrund spricht Helmut Ziert (r.) mit Norbert Frommen. Foto: Georg Salzburg(salz)

Kaarst Seit rund sechs Jahren gibt es die Hobby-Holzwerker der Senioreninitiative Kaarst. In ihrer Werkstatt erledigen sie ehrenamtlich kleine Holzarbeiten für Menschen, die entweder bedürftig oder handwerklich unbegabt sind.

Es riecht nach Sägespänen, die elektrische Säge macht einen Mordsradau. „Vorsicht, hier ist es überall staubig“, sagt Norbert Frommen. Er ist einer von zehn Ehrenamtlichen Mitarbeitern der Hobby-Holzwerker, die sich vor rund sechs Jahren unter dem Dach der Senioreninitiative gegründet hatten – darunter ist auch eine Frau. In zwei Gruppen arbeiten die Ehrenamtler montags und donnerstags in ihrer rund 100 Quadratmeter großen Werkstatt am „Träffpunkt“ bei Ikea.

Die Idee dazu hatten Horst Schleberger und Heinz Saatkamp vor rund sieben Jahren. Die Intention: „Wir sind insbesondere sozial Schwächeren bei Holzarbeiten behilflich, wozu kein Handwerker extra rauskommen würde“, sagt Theo Steinbrock, der Mitglieder seines Schützenzuges überredete, mitzuhelfen. Wackelige Stühle, quietschende Türen oder kaputte Tischbeine gehören zu den Standard-Aufgaben der ehrenamtlichen Handwerker. Aber sie haben auch schon mit Kindertagesstätten zusammengearbeitet und Projekte umgesetzt. „Wir haben beispielsweise mit einer Kita Piratenschiffe montiert, die konnten die Kinder dann anmalen“, sagt Steinbrock. Auf eins legen die Handwerker großen Wert: Sie machen nur Holzarbeiten, nichts anderes. „Wir haben auch mal eine Anfrage bekommen, ob wir einen Siphon wechseln können, so etwas machen wir natürlich nicht“, erklärt Volker Ruffleth. Und: Sie wollen keinem echten Unternehmen in die Quere kommen.

Info Zehn Handwerker in zwei Gruppen Zwei Termine Die ehrenamtlichen Handwerker sind immer montags und donnerstags im „Träffpunkt“ (Hüngert 18). Mitglieder Derzeit umfasst das Team zehn Hobby-Handwerker, weitere sind im Moment nicht geplant, da die Räumlichkeit und die Arbeitsmenge nicht mehr zulassen.

Seit eineinhalb Jahren ist Norbert Frommen dabei und verleiht dem Team einen gewissen Glanz: Als ehemaliger Schreiner weiß er mit Holz umzugehen und es professionell zu bearbeiten. „Er ist schon ein echtes Vorbild für uns“, sagt Bernd Kehl, „der Godfather of Holz“. Denn die restlichen Hobby-Handwerker hatten teils keine Vorkenntnisse in der Holzarbeit. „Ich habe meine Arbeit immer gerne gemacht, aber da war ein gewisser Druck dabei. Hier kann ich mich frei entfalten“, sagt Frommen. Neben den Holzhandwerkern ist am „Träffpunkt“ bei Ikea noch das Atelier des Kunstcafés Einblick sowie ein Proberaum für junge Musiker angesiedelt. „Ikea wollte nach dem Umzug ein guter Nachbar sein und hat Vereine gesucht, die dafür infrage kommen“, erklärt Theo Steinbrock. Eine Miete verlangt der schwedische Möbelriese nicht, allerdings müssen die Handwerker die Nebenkosten tragen. Und die Zusammenarbeit mit Ikea funktioniert gut, die Hobby-Handwerker waren zuletzt beim 40. Geburtstag des Einrichtungshauses eingeladen. Auch einige Maschinen in der Werkstatt hat Ikea gestiftet.