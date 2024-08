Bernd Wieschollek aus Holzbüttgen Historische Karusselle sind seine Leidenschaft

In der kleinen Halle auf einem Bauernhof der Familie Bohr in Holzbüttgen werkelt Bernd Wieschollek am Dienstagvormittag an einem alten Holzpferd herum. „Es sind noch ein paar Kleinigkeiten zu machen, dann ist es fertig“, sagt der Holzbüttgener im Gespräch mit unserer Redaktion. Das Pferd ist bereits vergeben und wird auf dem Neusser Weihnachtsmarkt zu sehen sein: Dessen Betreiber Josef Kremer hat bereits ein Auge auf das historische Pferd geworfen und will es auf eines seiner Karusselle stellen.