Diamanthochzeit in Kaarst Ehepaar Rüter – jung gefreit, nie gereut

Kennengelernt haben sich Hildegard und Lothar Rüter beim Tanzen in ihrem damaligen Wohnort Essen: „Ich war schockverliebt“, erinnert sich Lothar und seine Frau meint, sie brauchte damals noch etwas Zeit. Lothars beruflicher Weg wurde in der Bundesbahn geebnet, Hildegard durchlief eine Ausbildung zur Bürokauffrau. Die junge Familie lebte zunächst in Essen, bis sie 1978 aus beruflichen Gründen nach Kaarst zog: Lothar Rüter fand eine Anstellung bei der Zentralbank in Düsseldorf plus Dienstwohnung. Trotz oder wegen der so früh geschlossenen Ehe hielt das Paar eisern zusammen und schuf ein glückliches Familienleben: „Es war nicht immer einfach und wir haben viel gearbeitet“, sagt Hildegard Rüter. Als sehr kinderliebe Frau war sie 30 Jahre als Tagesmutter tätig und versorgte vor allem Babys Alleinerziehender. Viele Hobbys pflegte das Ehepaar nicht – die Familie stand immer im Vordergrund. Regelmäßig wurden Urlaube in Italien, am Gardasee, in Spanien oder auf Norderney verbracht, wohin sie heute noch zwei Mal im Jahr zur Erholung verreisen. Außerdem pflegt das Paar gesellschaftliche Kontakte. Hildegard und Lothar Rüter freuen sich über das sehr gute Verhältnis zu ihren Kindern, die alle in Kaarst wohnen und sofort zur Stelle sind, wenn die Eltern Hilfe benötigen.