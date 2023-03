Modedesignerin aus Kaarst Hier ist jede Jeans ein Unikat

Rund 50 Hosen hängen auf zwei Ständern, die Susanne Delling sich aus Einzelteilen aus dem Baumarkt selbst gebastelt hat. So wie sie fast alles selbst macht, was mit Jeans zu tun hat. Mit ihrem Label „One-Offsue“ produziert die Modedesignerin nachhaltige Jeans mit höchstem kreativen Anspruch und Attraktivität. „Alle meine Jeans sind Einzelstücke, es gibt nichts zweimal“, sagt sie beim Besuch unserer Redaktion in ihrem kleinen, aber feinen Büro in Kaarst. Neben den Jeans steht dort eine Nähmaschine, die Maschine, mit der Delling Knöpfe an die Jeans anbringt und ein paar Rollen Denim-Stoff.