Altes Rathaus, Radlstadl, Ginger Die besten Karnevalspartys in Kaarst

Karnevalsfreitag Steven Sürder hat es geschafft, die im Kölner Karneval bekannte Band „Bajaasch“ für den „Radlstadl“ in Büttgen zu buchen, da die Mitglieder auch privat hin und wieder in dem Lokal zu finden sind, wie Sürder erklärt. „Wir schaffen es, in so einem kleinen Laden eine solche Band spielen zu lassen“, erklärt Sürder gegenüber unserer Redaktion. Zudem wird es einen Kostümwettbewerb geben, bei dem es einen Gutschein für den „Radlstadl“ zu gewinnen gibt. Aber nicht irgendeinen Gutschein, wie Sürder erklärt. „Der ist schon im dreistelligen Bereich, Kreativität zahlt sich an diesem Abend also aus“, sagt er.