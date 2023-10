80 Jahre Hermann-Josef Maassen aus Kaarst Ein Leben in Reimform

Maassen kann auf ein bewegtes Leben zurückblicken. Seit Jahren kämpft er gegen eine Krebserkrankung an. Kraft findet er als Katholik in seinem Glauben. Seine Lieblingslektüre ist die Bibel. Die nimmt er jeden Tag zur Hand. „Da kann er sich stundenlang mit beschäftigen“, verrät seine Frau. Sein zweitwichtigstes Buch heißt „Mit der Bibel durch das Jahr“. Das war ein Geschenk einer seiner beiden Töchter. Die eine lebt in Büttgen, die andere in Vancouver. Beide waren zur Geburtstagsfeier gekommen.