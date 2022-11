Städtische Galerie Büttgen Herbstausstellung zeigt Werke aus mehreren Generationen

Eingeschränkt Blickfangqualität hat ausgerechnet das Exponat der ältesten Künstlerin: Ille Mularski zeigt ihr „Lädiertes Kreuz“, das man auch als Roboter interpretieren kann. Für ein Kreuz sehr untypisch ist die starke Farbigkeit. Neben diesem Objekt gibt es nur noch ein zweites, das von Petra Groh. Sie nennt es „Neuordnung I“, Pappe, Papier und Kordel sind Bestandteile. Ein Stapel von Papieren ist sorgfältig verschnürt worden. Wir leben in einer verrückten Welt. Das spiegeln die Arbeiten des jüngsten ausstellenden Künstlers wider: Lasse Groh nennt seine drei Arbeiten „Madness“. Er zeichnete mit Fineliner eine Figur, die aussieht, als habe sie einen Finger in die Steckdose gesteckt. Das zweite junge Talent kommt ebenfalls aus Kaarst: Anna Orlinski studiert an der Düsseldorfer Kunstakademie. Sie zeigt „Gliederungen“, gezeichnet mit Graphit auf Papier. Es sind komplexe Gebilde, in die der Betrachter tief eintauchen kann.