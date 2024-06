OGS der Astrid-Lindgren-Schule ermittelt Majestäten Henry und Mira sind das erste Kinderkönigspaar von Holzbüttgen

Als der Glitzer aus dem Luftballon strömt, nachdem Henry und Mira diesen mit einem Pfeil abgeworfen haben, ist die Freude riesig: Die beiden Schüler bilden das erste Kinderkönigspaar in Holzbüttgen. Rund 30 Schüler und Schülerinnen – davon waren die Hälfte Mädchen – der Astrid-Lindgren-Schule, die in der OGS betreut werden, nahmen an dem Wettbewerb teil, am Ende siegte Henry bei den Jungen und Mira bei den Mädchen.