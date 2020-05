Musik in Kaarst : Büttgen hat jetzt eine eigene Hymne

Büttgen Henning Krause hat eine musikalische Liebeserklärung an seine Heimat Büttgen verfasst – und will mit ihr ins Kirmeszelt. Obwohl er doch eigentlich vom Heavy Metal kommt und in einer Band spielt.

Eigentlich ist Henning Krause Heavy-Metal-Musiker, wie er sagt. Doch um sich einen großen Wunsch zu erfüllen, hat er nun musikalische Flexibilität unter Beweis gestellt. Das Ziel: Ein Song von ihm soll unbedingt im Kirmeszelt aus den Boxen dröhnen. Das passende Lied hat er bereits im Kasten und sogar schon ein Video dazu auf der Plattform YouTube veröffentlicht.

Henning Krause nennt sich im Video „Büttger Jung“. Foto: Henning Krause/Krause

Bei dem künftigen Kirmes-Hit handelt es sich um nichts Geringeres als eine Liebes-Erklärung an seine Heimat Büttgen. Dementsprechend wurde das Lied des „Büttger Jung“ auch so genannt. In den knapp vier Minuten wechselt der 47-Jährige, der bereits seit mehr als 30 Jahren als Musiker aktiv ist, immer wieder die Locations – mal mit Gitarre in der Hand, mal entspannt durch die Straßen schlendernd. Auch alte Karnevals-Aufnahmen – als es noch keine coronabedingten Kontakt-Beschränkungen gab – wurden in dem Videoclip verwendet. Mit Sätzen wie „Ich muss hier nicht weg, für mich ist alles perfekt. Die Wege sind hier noch kurz“ oder „Viele Freunde noch vor Ort, aber manche sind fort – doch im Herzen ist Büttgen tief drin“ drückt Krause seine Zuneigung aus.

Bereits zu Karneval 2019 hat er an dem Stück geschrieben, damals stand nur die erste Strophe und der Refrain. „Die Idee ist mit einem Freund aus einer Bierlaune heraus entstanden“, erinnert er sich. Doch nachdem er die Probeaufnahme per WhatsApp verschickte, bekam die Sache eine Eigendynamik. Plötzlich wurde er immer wieder auf den Song angesprochen. Zwar wurde er nicht, wie ursprünglich geplant, zum Schützenfest fertig, doch jetzt konnte er einen Schlussstrich unter das Projekt setzen.

Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass Krause, der bei der Band „Ghost Level“ spielt, mit einem solchen Song auf sich aufmerksam macht. So veröffentlichte sein Grenadierzug „Jute Mischung“ aus Büttgen zu seinem 25-jährigen Jubiläum einen eigenen Song inklusive Video. Mehr als 2500 Klicks verzeichnet das Stück „Grenadier“ bislang auf YouTube.