Feuerwehr Kaarst : Einsatzbereit am Heiligen Abend

An diesem Schreibtisch wird Helmut Offer die meiste Zeit des Heiligabend verbringen. Offer hofft auf einen ruhigen Abend. Foto: Tinter, Anja (ati)

Kaarst Helmut Offer ist an Heiligabend einer der einsamsten Männer in Kaarst. Er sitzt alleine in der Einsatzzentrale der Feuerwehr.