Schützenfest in Büttgen Helmut Jeschke – Schützenkönig im zweiten Anlauf

Büttgen · Die Vorbereitungen sind so gut wie abgeschlossen, am kommenden Wochenende geht es endlich los: Dann feiert die St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Büttgen ihr Schützenfest. Im Mittelpunkt steht dabei Schützenkönig Helmut Jeschke mit Königin Andrea. Am Samstag wird das Zelt in eine EM-Arena verwandelt.

26.06.2024 , 04:50 Uhr

In Büttgen regiert in diesem Jahr Helmut Jeschke mit seiner Königin Andrea. Unterstützt werden die beiden durch die Ministerpaare Matthias und Gisela Höntges (l.) sowie Hans Hubert und Susanne Schmitz. Foto: Bruderschaft Büttgen

Von Rudolf Barnholt