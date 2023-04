Helmi Groß aus Kaarst Wenn die Liebe einen vom Pferd erzählt

Mit viel Geduld bildete sie nun gemeinsam mit ihrer Tochter den Hengst aus, erkannte sein Potenzial und ritt mit ihm Dressurturniere, in den besten Zeiten um die 30 Turniere im Jahr. Seit seinem 20. Geburtstag ist Panama nun zu alt dafür, aus den Turnieren wurden zunächst tägliche Ausritte. In den vergangenen Jahren musste sie diese alters- und gesundheitsbedingt reduzieren. Dennoch steht Helmi Groß immer noch täglich mindestens drei Stunden im Stall und kümmert sich um Panama und die beiden Pferde ihrer Tochter. Dass Panama alt werden könnte, hatte die Seniorin bereits beim Kauf gehofft. Auf dem Hof ihrer Großeltern galten Pferde mit 17 Jahren bereits als alte Tiere, dank moderner Züchtungen können Warmblüter wie Panama-Jack-4 heutzutage auch 25 Jahre alt werden, aber mit 30 Jahren hätte beim Kauf wohl niemand gerechnet. Woran es liegt, dass Panama so alt geworden ist? Gute Pflege, viel Auslauf und viel Freiraum lautet das Erfolgsrezept der Seniorin. So sind Pferd und Reiterin miteinander alt geworden, in diesem Jahr feiern sie zusammen ihren 111. Geburtstag.