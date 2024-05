Kaarster Verein „Culture without Borders“ Das Pfingstwochenende steht ganz im Zeichen der Kunst

Am Sonntag wird Wolfgang Weber, den man als Kantor der evangelischen Kirchengemeinde kennt, Sängerin Natalia Vetrova eine Stunde lang am Klavier begleiten. Gespielt werden Jazz- und Popsongs wie „All you need is love“ (Beatles) oder „Angels“ (Robbie Williams). „Man kann sich den Ort der Performance aussuchen, deshalb mache ich hier gerne Musik. Kunst und Musik gehen eine wunderbare Verbindung mit der Natur ein“, erklärt Weber. Die Atmosphäre sei einladend, es gibt immer nette Begegnungen mit den Vereinsmitgliedern. Wolfgang Weber wünscht sich, dass das Netzwerk zwischen Kaarst und dem Verein „wesentlich enger“ wird. „Wir wollen den Menschen nahe bringen, was für ein Kleinod hier vorhanden ist“, sagt er. Der Kulturhof an den Tönishöfen öffnet am Freitag, 17. Mai, von 12 bis 24 Uhr. Von Samstag (18.) bis einschließlich Pfingstmontag können Besucher von 10 bis 24 Uhr kommen.