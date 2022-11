20. Auflage in Holzbüttgen : Helfer für Weihnachtsmarkt gesucht

Holzbüttgen Bernd Wieschollek veranstaltet den Weihnachtsmarkt in Holzbüttgen seit 20 Jahren. Auch in diesem Jahr wird er wieder stattfinden, und zwar vom 2. bis zum 4. Dezember. Doch um den Markt ausrichten zu können, sucht Wieschollek händeringend nach freiwilligen Helfern.

Angefangen hat alles vor 20 Jahren. Damals kam dem Holzbüttgener Ehepaar Bernd und Inge Wieschollek die Idee, für Nachbarn und Freunde einen Weihnachtsmarkt im eigenen Garten zu veranstalten. Dafür baute Wieschollek eigene, kleine Hütten, die heute immer noch existieren und auch in diesem Jahr in die Weihnachtsbuden integriert werden.

Jahr für Jahr wurde dieser immer größer, Wieschollek baute sogar eine eigene Bierbude, im Laufe der Jahre kamen weiter Weihnachtsmarktbuden, zwei Kinderkarussells und ein Bonbonwagen dazu. Im Jahr 2009 zog der Weihnachtsmarkt aus dem Garten an der Marienstraße auf den Lindenplatz. Im Jahr 2013 musste der Weihnachtsmarkt abgesagt werden, weil es einfach keine freiwilligen Helfer gab in diesem Jahr. „Wir haben damals einen Aufruf gemacht, um Helfer zu finden“, erinnert sich Wieschollek. Im Jahr 2020 wurde der Weihnachtsmarkt aufgrund der Corona-Pandemie erneut abgesagt. Im vergangenen Jahr zitterten Wieschollek und seine Mitstreiter bis zum Schluss, ehe der Markt mit Auflagen doch noch durchgeführt werden konnte.

Weihnachtsmarkt in Anrath fällt in diesem Jahr aus

Organisationsaufwand zu groß : Weihnachtsmarkt in Anrath fällt in diesem Jahr aus

Auch in diesem Jahr wird er wieder stattfinden, und zwar vom 2. bis zum 4. Dezember. Doch um den Markt ausrichten zu können, sucht Wieschollek händeringend nach freiwilligen Helfern. Denn er selbst und seine Freunde, die ihm stets geholfen hatten, schaffen es einfach nicht mehr alleine, die Buden auf dem Lindenplatz aufzubauen. „Es wird enger“, so Wieschollek, dem schon länger die Idee eines Vereins im Kopf herumschwebt. Sollte er eines Tages aufhören, soll die Verantwortung in jüngere Hände geben. „Der Weihnachtsmarkt hat sich mittlerweile in Holzbüttgen etabliert, ist nicht mehr wegzudenken“, sagt er.