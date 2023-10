Grundschule wird zum Sanierungsfall Heizung an der Matthias-Claudius-Schule fällt aus

Die Eltern der Schüler der Matthias-Claudius-Schule konnten am Montag eigentlich nur noch den Kopf schütteln. Via Schoolfox wurden sie informiert, dass an der Schule die Heizung ausgefallen ist – pünktlich zum ersten Schultag nach den Herbstferien und zum massiven Temperaturabfall. Die Schülerinnen und Schüler sollten sich am Dienstag warm anziehen, damit sie im Schulgebäude nicht frieren.