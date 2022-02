Nachruf Heinrich Leßmann : 45 Jahre Einsatz für die Stadt Kaarst

Kaarst Der 87-Jährige hat die Stadt als Politiker und Bruderschafts-Präsident geprägt.

„Heinrich Leßmann hat sich auf kommunalpolitischer Ebene in Kaarst eingebracht wie kaum ein anderer: Knapp 45 Jahre hat er als Ratsmitglied die politische Landschaft in Kaarst gestaltet und mitgeprägt. Für sein kommunalpolitisches und ehrenamtliches Engagement sind wir ihm zu großem Dank verpflichtet. In Gedanken sind wir bei seiner Familie und den Menschen, mit denen er verbunden war“, teilt der Erste Beigeordnete Sebastian Semmler mit. Auch die CDU würdigt ihn: „Mit Heinrich Leßmann verliert die CDU einen ganz großen Aktivposten, der ein halbes Jahrhundert die Entwicklung der Stadt Kaarst mitgeprägt hat. Wir sind dankbar für seinen großen, unermüdlichen Einsatz für die CDU, Bürgerinnen und Bürger in seiner Geburts- und Heimatstadt Kaarst. In tiefer Trauer sind unsere Gedanken bei seiner Familie.“