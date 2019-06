Schützenfest in Kaarst : „Goldkönig“ Heinrich Leßmann feiert 50-jähriges Thronjubiläum

Kaarst Heinrich Leßmann feiert in diesem Jahr ein Jubiläum, das nur ganz wenigen Schützen vorenthalten ist. Vor 50 Jahren regierte Leßmann als König die Kaarster Bruderschaft. An seine Amtszeit erinnert er sich noch heute gerne.

Der damalige Leiter der Kreditabteilung bei der Raiffeisenbank kann sich noch an viele Details von damals erinnern: „Ich war zugleich auch Scheibenschützenkönig.“ Diese Gesellschaft zählte damals 36 Mitglieder, heute sind es über 140. Damals marschierten rund 400 Schützen mit, das Regiment besteht mittlerweile aus über 1000 Schützen. Wie teuer ein Schützenfest ist, verrät ja kaum einmal ein Schützenkönig. Heinrich Leßmann bricht dieses Schweigen nach fünf Jahrzehnten: „Die Kosten betrugen insgesamt 6500 D-Mark – das war damals sehr viel Geld.“ Aus der Bruderschaftskasse habe es einen Zuschuss in Höhe von 1000 Mark gegeben und auch der Arbeitgeber habe etwas beigesteuert. Das Festzelt hat im Bereich Maubisstraße/Alte Heerstraße gestanden, dort, wo früher der Hamm- und der Angerer-Hof gestanden haben.

Heinrich Leßmann erinnert sich mit einer gewissen Wehmut daran, dass seine Königin ein elegantes weißes Kleid getragen habe – Melusine Leßmann ist im März diesen Jahres verstorben. Das Paar hätte Ende August seine Diamantene Hochzeit gefeiert. Die Kutsche musste damals von dem Königspaar bezahlt werden. Das Bier im Zelt hatte eine D-Mark gekostet, Peter Wallfass hatte für einen attraktiven Kirmesplatz gesorgt, diese Aufgabe übernimmt jetzt sein Jahren sein Sohn Rico. Leßmann hatte damals seine Residenz vor dem Haus Kirchstraße 1 errichtet – er wohnte einst im Alten Dorf, lebte dort bis 1972. Im Laufe der Jahre hat die Kirmes an verschiedenen Stellen im Dorf stattgefunden – Heinrich Leßmann erinnert sich an Schützenplätze, wo jetzt der Bürgerkeller ist, am jetzigen Standort des Albert-Einstein-Gymnasiums und an der der Matthias-Claudius-Straße/Ecke Windvogt. 1971 hatte der 85-Jährige den damaligen König Willi Hermann – er war Wirt vom Haus Motes – als Minister unterstützt.