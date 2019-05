Heiner Koch bei Podiumsdiskussion in Kaarst : „Ökumene ist lebensnotwendig“

Kaarst Mit einer Podiumsdiskussion wurde der 90. Bundesverbandstag des Sozialverbandes KKV in Kaarst eröffnet.

Heiner Koch ist Erzbischof von Berlin und kommt nur noch selten in die Stadt, in der er als Kaplan seine kirchliche Karriere begann. An diesem Wochenende allerdings hat es Koch mal wieder nach Kaarst verschlagen. Am Freitag saß er als Gast zum Auftakt des 90. Bundesverbandstages der Katholiken in Wirtschaft und Verwaltung (KKV) vor 200 Zuhörern im Mercure Hotel auf dem Podium und diskutierte mit dem Bundestagsabgeordneten Ansgar Heveling (CDU), Barbara Montag, Pastorin und Leiterin der Stabsstelle für Grundsatzfragen und Theologie beim Landesverband Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe und Journalist Heinrich Wullhorst über das KKV-Verbandstagsthema „Die Zukunft beflügeln“. NGZ-Chefreporter Ludger Baten moderierte