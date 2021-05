Serie: Die Neuen im Kaarster Stadtrat : Hannen kämpft für die Radfahrer

Bio-Bauer Heiner Hannen sitzt für die Grünen im Rat. Foto: Anne Orthen (ort)

Büttgen Heiner Hannen sitzt für die Grünen neu im Stadtrat. Der Bio-Bauer ist überrascht, dass die Koalition mit der CDU so gut funktioniert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Rudolf Barnholt

Er hat eine Frau, vier Kinder, 70 Mitarbeiter, 349 Hühner und nach gut siebenjähriger politischer Tätigkeit in verschiedenen Ausschüssen jetzt auch ein Ratsmandat: Heiner Hannen vom Lammertzhof in Büttgen möchte Tempo reinbringen in den Klimaschutz. Er hat alle Scheuklappen abgelegt und erkannt, dass es in fast allen anderen Parteien Menschen gibt, die so ticken wie er, wenn es um den Umweltschutz geht. Das macht ihn optimistisch.

Aufgewachsen ist Hannen im Zentrum von Büttgen. 1975 wurde der elterliche Hof ausgesiedelt. Er besuchte die Grundschule und anschließend das Gymnasium. Nach dem Abitur leistete er seinen Zivildienst im Sankt-Aldegundis-Altenheim ab. Zu seinen Hobbys zählen Radtouren und das Gärtnern. Obwohl Katholik, fühlt er sich der evangelischen Kirchengemeinde verbunden. Das liegt vor allem an Kantor Wolfgang Weber. „Mein Betrieb ist aber auch so etwas wie mein Hobby“, erklärt der 57-Jährige. Und natürlich auch die Politik, für die er sich schon zwischen 15 und 20 Stunden pro Wochen Zeit nimmt.

Die Bedingungen für Radfahrer in Kaarst zu verbessern und der Klimaschutz allgemein sind seine Hauptthemen als Ratsmitglied. „Die Mehrheit will die Verkehrswende, eine andere Agrarpolitik und eine neue Klimapolitik“, sagt der Bio-Bauer vom Lammertzhof. Was ihn überrascht hat: „Die Zusammenarbeit mit der CDU läuft besser als ich gedacht habe.“ Und er vermutet, woran das liegen könnte: „Wir sind auch ein Stück weit wertekonservativ. Und wir reden nicht so viel darüber, was wir mit der CDU nicht machen können.“ Auch in der SPD und der FDP gebe es Menschen, die erkannt haben, dass mehr für die Umwelt getan werden müsse.

„Authentisch“ ist ein Lieblingswort von mir, nur wer authentisch ist, kann ein guter Politiker sein“, weiß Hannen. Er war mal Vorsitzender der Grünen – dieses Amt hat er gerne aufgegeben. Die Begründung: „Wir haben riesige Herausforderungen zu bewältigen, da steht die Sache an erster Stelle, nicht die Partei.“