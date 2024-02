Abriss in Kaarst-Büttgen Heimatheft erinnert an die Sauerkrautfabrik

(NGZ) Mit dem Abriss der Sauerkrautfabrik endet nun auch sichtbar ein für Büttgen lange bedeutender Bereich der regionalen Landwirtschaft. Fast 125 Jahre wurde dort der rheinische Kappes verarbeitet. Zwar bestand die Sauerkrautfabrik so, wie man sie zuletzt kannte, nicht all diese Zeit (der Neubau der Weißkohlhalle fand in den 1950er-Jahren statt), doch fand die Produktion immer an diesem Standort, an der Ecke von Scharnhorst- und Luisenstraße, statt. Die Bilder der Kappes-Ernte auf den Feldern rund um Büttgen sind auch heute noch vielen Bürgern im Gedächtnis, sodass der Arbeitskreis Heimatkunde der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Büttgen auch ein Foto davon in seinen aktuellen Jahreskalender 2024 aufgenommen hat, der das gesellschaftliche Leben im Ort zu allen Jahreszeiten zum Thema hat. Den Abriss der Sauerkrautfabrik nimmt der Arbeitskreis nun zum Anlass, auf seine Heimatkundliche Schrift „Die Sauerkraut-Fabrikation in Büttgen“ des Autors Egon W. Vossen hinzuweisen.