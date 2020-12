Nachbarschafts-Gottesdienste an Heiligabend in Kaarst : Andachten im Freien dürfen stattfinden

Nachbarschafts-Gottesdienste an Heiligabend in Kaarst

Kaarst Bis Donnerstag standen die für den Heiligabend geplanten Andachten im Freien auf der Kippe, dann hat sich das Kaarster Presbyterium auch dafür ausgesprochen. Die Auflagen an die Gastgeber wurden noch einmal verschärft.

Lange wurde diskutiert, nun ist es fix: Die ökumenische Aktion „Kirche kommt zu Dir“ am Nachmittag des 24. Dezember kann stattfinden. Die endgültige Entscheidung traf das Presbyterium der evangelischen Kirchengemeinde Kaarst in einer Sitzung am Donnerstag. Zwar gab es auch Stimmen, die gegen die Andachten im Freien waren, doch schlussendlich haben das Hygienekonzept und der Fakt, dass auch das Ordnungsamt der Aktion zugestimmt hat, die meisten überzeugt. Nun dürfen die „Gastgeber“ also mit ihren Nachbarn oder Freunden gemeinsam einen Gottesdienst feiern.

In einer Mitteilung an alle übriggebliebenen Gastgeber wurden noch einmal die neuesten Vorgaben zum Ablauf mitgeteilt. Zuallererst, betont Böttcher, halten sich die beiden Kirchengemeinden in Kaarst an die Vorgaben, die von oben kommen. Mit „oben“ meint er den Bund, das Land NRW und die Kirche. Außerdem ist jede Form eines anschließenden geselligen Beisammenseins untersagt, die Teilnehmer müssen während der gesamten Andacht einen Mund-Nasen-Schutz tragen und das gemeinsame Singen ist verboten. „Das ist sicher ein großes Opfer, Singen ist ein zentraler Teil des Gottesdienstes und von Weihnachten“, sagt Böttcher. Allerdings gebe es viele kreative Ideen, wie trotzdem Musik bei der Andacht gespielt werden kann. Sei es mit einem Solisten oder Instrumental-Musik. Außerdem appellieren die Organisatoren an die Gastgeber, auf die Einhaltung der Abstände zu achten. Zudem sollen die Gottesdienste nicht länger als 15 Minuten dauern. „Wir wissen, dass es im Moment ein sensibles Thema ist“, sagt Böttcher: „Wir wollen den Menschen aber die Chance geben, dass in der Nachbarschaft etwas stattfindet.“