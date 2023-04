Brandstiftung in Kaarst Feuerwehr löscht Heckenbrand auf Moerser Straße

In jüngster Zeit seien vermehrt Heckenbrände aufgetreten. Deshalb warnt die Feuerwehr davor, bei der Gartenarbeit Bunsenbrenner zu nutzen, um Unkraut wegzubrennen. „Die Hecken sind sehr trocken. Wenn sie einmal in Brand geraten, brennen sie binnen kürzester Zeit ab“, erklärt Andreas Kalla. An Silvester habe die Feuerwehr so viele Heckenbrände wie noch nie löschen müssen, die durch Silvesterböller in Brand geraten waren, so Kalla.