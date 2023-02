Klimavorträge in Kaarst „Health for Future“ setzt Insektensterben auf die Agenda

Im Rahmen der gemeinsam von der Ortsgruppe Kaarst von „Health For Future“ und der VHS Kaarst-Korschenbroich gestalteten Vortragsreihe „Klimawandel und die Auswirkungen auf unsere Leben“ geht es am 3. März um das Thema „Unsere Stadt klimagerecht: was können wir selber tun“ sowie „Naturgarten – Insektensterben, Klimawandel und wir“.