Defizit in Kaarst Acht Millionen Euro minus im Etat der Stadt

Durch die Beschlüsse, die am Donnerstag im Stadtrat getroffen wurden, sind noch einmal knapp 30.000 Euro Belastungen hinzugekommen. Doch das, um es salopp zu formulieren, macht den Braten auch nicht mehr fett, denn der Haushalt für das Jahr 2023 wurde mit einem Defizit von rund acht Millionen Euro beschlossen. Ohne die Isolierung der Kosten, die durch den Krieg in der Ukraine entstanden sind, wären es sogar 15,6 Millionen Euro. Die Differenz von 7,6 Millionen müssen in den kommenden Haushaltsjahren ausgeglichen werden. Um den Haushalt 2023 auszugleichen, muss die Stadt an ihre Ausgleichsrücklagen ran. Doch diese sind, wie es im Moment aussieht, im Jahr 2026 weg.