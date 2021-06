Interview Dr. Ulrich Theisen : „Impfwillige werden täglich mehr“

Hausarzt Ulrich Theisen erklärt, dass zu wenig Impfstoff geliefert wird. „Ende April wurden lediglich zwölf Impfdosen für eine Woche bereitgestellt.“ Das würde die Planung erschweren.

Dr. Ulrich Theisen Bislang haben wir 357 Erstimpfungen durchgeführt. Wir impfen in unserer Praxis seit dem Impfstart in den Hausarztpraxen am 6. April so zügig wie die Lieferungen der Impfstoffe dies zulassen. Ich habe stets versucht, größtmögliche Impfstoffmengen zu bekommen, musste aber leider wiederholt drastische Kürzungen umsetzen.

Impfquote In Nordrhein-Westfalen liegt die Quote der Erstgeimpften bei 47,7 Prozent (Stand: 3. Juni).

Theisen Dies liegt an den unterschiedlichen Wirkmechanismen und Studienergebnissen. Gemäß Zulassung darf Biontec beispielsweise nach drei bis sechs Wochen geimpft werden. Um schnell einen Impfschutz aufbauen zu können, wurden bis in den März hinein alle Zweitimpfungen daher bereits nach drei Wochen verabreicht.

Theisen Aufgrund der beschränkten Verfügbarkeit impfen wir derzeit in der Regel vormittags neben dem Praxisbetrieb. Leider werden die Covid-19-Impfstoffe allesamt nur in Mehrdosen-Behältnissen zur Verfügung gestellt, die unterschiedlichste präzise Aufbereitungsschritte erfordern. Daher beginnt der Arbeitstag viel früher. Auch können wir daher keine individuellen Einzeltermine vergeben.

Theisen Besonders in der Anfangsphase im Dezember letzten Jahres war der Aufklärungsbedarf in den Altenheimen und auch beim Pflegepersonal mitunter hoch, mittlerweile ist durch die transparente breite öffentliche Debatte vieles einfacher geworden.

Theisen Bereits seit März haben wir unsere Stammpatienten kontinuierlich einzeln persönlich in der Praxis oder telefonisch befragt und bereits Geimpfte und Impfinteressierte separat erfasst. Angefangen zunächst mit allen über 80 Jahren – so wie von der Stiko empfohlen. Derzeit haben wir so bereits 829 Komplett- oder Teilgeimpfte erfasst. Das Problem haben ja alle Praxen, dass wir keine automatische Information über Impfungen aus den Impfzentren bekommen. In der Praxis-EDV haben wir derzeit weit über 250 Impfwillige, und es werden täglich mehr. Bei zunehmenden Impfanfragen telefonisch oder per Mail auch bislang nicht behandelter Interessenten haben wir seit zwei Wochen zunächst keine weiteren Vormerkungen von Impfinteressierten annehmen können und haben diese gebeten, bei weiterhin bestehendem Impfwunsch sich in zwei bis drei Wochen erneut zu melden. Dieser Zustand ist extrem kräftezehrend.