Kassenärztliche Vereinigung referiert in Kaarst Hausärztliche Versorgung ist vergleichsweise schlecht

Immer wieder wird vor allem über den Mangel an Hausärzten im Kaarster Stadtgebiet geklagt. Sind diese Klagen begründet? Der Probus Club wollte es wissen. Er lud jetzt eine Vertreterin und einen Vertreter der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein ein. In „Johnen’s Tenne“ schlug die Stunde der Wahrheit. Um das Spannendste vorwegzunehmen: Während ein Versorgungsgrad von 100 Prozent ideal ist, liegt in Bezug auf Hausärzte der Versorgungsgrad in Kaarst bei 83 Prozent. Eine Unterversorgung, wie die Kassenärztliche Vereinigung sie definiert, beginnt bei 75 Prozent. Es gibt aber auch eine gute Nachricht: Die Tendenz in Kaarst ist gerade leicht aufsteigend.