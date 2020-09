Einrichtung ausgezeichnet : Erste Kaarster „Klima-Kita“ am Robert-Bunsen-Weg

Kinder der Kita am Robert-Bunsen-Weg in Kaarst waren als „Klima-Könige“ verkleidet. Foto: Stadt Kaarst

Kaarst Die Einrichtung am Robert-Bunsen-Weg hat als erste in Kaarst die Auszeichnung zur „Klima-Kita“ erhalten. Nur 13 Kindergärten in Nordrhein-Westfalen tragen dieses Prädikat.

Von Rudolf Barnholt

Hoher Besuch wurde in der Städtischen Kindertageseinrichtung Robert-Bunsen-Weg empfangen: Andrea Fischer von der Energie-Agentur NRW und Reiner Schulz von der Abteilung Klimaschutz des Wirtschaftsministeriums hatten eine noch sehr seltene Auszeichnung im Gepäck: Die Kindertagesstätte ist jetzt die 13. „Klima-Kita“ in ganz Nordrhein-Westfalen und die erste ihrer Art in Kaarst. Die Auszeichnung ist die Belohnung dafür, dass die Kinder spielerisch an Umweltthemen herangeführt wurden. Ziel ist es, schon sehr früh den Umweltschutz in den Kinder-Köpfen zu verankern. Diese Auszeichnung wird nicht in großer Zahl vergeben, einfach mal die normalen Glühbirnen gegen LED-Birnen auszuwechseln würde bei weitem nicht reichen.