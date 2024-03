St. Sebastianus-Schützenbruderschaft Büttgen Hargarten ist zum zweiten Mal „König der Könige“

Mumbauer holte also mit dem Ministerpreis den ersten Titel des Tages. Im Anschluss gab es einen offenen Wettbewerb rund um den „Pokal ohne Titel“, bei dem alle Anwesenden am Schießstand mitmachen konnten. Die Auszeichnung gewann mit dem 51. Schuss Stefan Diekert. Zum Hauptwettbewerb um die Würde „König der Könige“ traten dann 16 ehemalige Büttger Schützenkönige an. Darunter war sowohl Dieter Franzen, der 1984 Schützenkönig war und damit am längsten auf sein Königsjahr zurückblickte, als auch Lars Witte. Erst im vergangenen Jahr war er als Schützenkönig aktiv und war damit gewissermaßen die jüngste teilnehmende Majestät.