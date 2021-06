70 Jahre Schütze in Kaarst : Schlangens Schützenkarriere begann bei den Edelknaben

70 Jahre Schütze in Kaarst

Kaarst Hans Schlangen ist einer der Kaarster Schützen, der der Bruderschaft jetzt 70 Jahre angehört. Er war damals mit zwölf Jahren der Älteste im neu gegründeten Edelknabencorps.

Vielleicht lag es an seinem Alter, dass er die Corpsfahne trug. Sein Vater war damals Schützenkönig – und ein Unterstützer der Edelknaben. Sohn Hans blieb nur ein Jahr in diesem Corps. Die Reiterei interessierte ihn einfach mehr, bereits vor seiner Edelknabenzeit war er im Reiterverein Kaarst aktiv, betrieb den Reitsport, war Adjutant des Generals. Später gab er das Reiten auf und marschierte ab 1969 lieber in den Reihen der Scheibenschützen mit.