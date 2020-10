Pendler in Büttgen atmen auf : Landrat verspricht Verbesserungen bei S8

Die S8 bereitet Pendlern in Büttgen große Probleme. Foto: Stephan Seeger

Büttgen Für Verbesserungen auf der Strecke der S-Bahn-Linie S8 hat sich Landrat Hans-Jürgen Petrauschke jetzt erneut beim Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) und der Deutschen Bahn eingesetzt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Erst Ende August hatte Petrauschke in einem Schreiben an Ronald Lünser, Vorstandssprecher des VRR, angemahnt, dass bei den häufigen Verspätungen und überfüllten Zügen insbesondere morgens in Richtung Düsseldorf dringend Abhilfe geschaffen werden müsse.

Der Landrat konnte nun erreichen, dass auf der Strecke die Züge künftig tagsüber zuverlässig in Doppeltraktion – also mit zwei Wagen – eingesetzt werden. So sollen starke Überfüllungen vermeiden werden. Das kritisieren Pendler, die in Büttgen einsteigen, schon lange.

„Die Wagen bieten eine deutlich höhere Platzzahl und helfen dabei, dass Züge künftig nicht mehr überfüllt sind“, zeigt sich Petrauschke zufrieden. Zudem soll der zwischen Mönchengladbach und Düsseldorf auf der gleichen Strecke fahrende Regional-Express RE4 künftig in der Hauptverkehrszeit mit zwei Verstärkerfahrten morgens nach Düsseldorf auch in Büttgen halten und für weitere Entlastung sorgen. „Das führt zu einer höheren Kapazität und dichteren Taktung an diesem Haltepunkt“, erläutert der Landrat. „Wir sind zuversichtlich, dass mit den beiden Maßnahmen eine Lösung für die drängendsten Probleme geschaffen wird“, ist der Landrat dem VRR und der Deutschen Bahn dankbar.