Neuer Schützenkönig von Kaarst Hans-Joachim Dicken erfüllt sich seinen Lebenstraum

Alle guten Dinge sind eigentlich drei. In diesem Fall zwei mal drei: Denn im sechsten Versuch hat sich Hans-Joachim Dicken endlich seinen Traum erfüllt, Schützenkönig von Kaarst zu werden. Doch der Weg dorthin war auch am Dienstag steinig, obwohl er keinen einzigen Konkurrenten um die Königswürde hatte. Über eine halbe Stunde lang saß der 71-Jährige in der brütenden Hitze auf dem Stuhl am Schießstand, ehe der Vogel nach dem 114. Schuss von der Stange fiel. Zwischendurch schüttelte Dicken immer wieder ungläubig den Kopf, weil der Vogel sich als ziemlich zäh erwies. „Ich konnte einfach nicht begreifen, wieso der Vogel nicht fällt. Rundherum war alles abgeschossen“, erklärt Dicken am Tag nach dem Schießen auf Anfrage unserer Redaktion. Der alte König Stefan Stamm hatte im vergangenen Jahr 79 Schuss gebraucht.