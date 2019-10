Kaarster erhält Bundesverdienstmedaille : Landrat zeichnet Hanno Wilsch aus

Neuss Der Kaarster hat im Kreishaus die Bundesverdienstmedaille verliehen bekommen.

Der Kaarster Hanno Wilsch hat am Freitag die Bundesverdienstmedaille verliehen bekommen. Landrat Hans-Jürgen Petrauschke überreichte ihm die Auszeichnung im Rahmen einer Feierstunde im Kreishaus Neuss. „Mit Hanno Wilsch zeichnen wir einen Menschen aus, der sich schon seit vielen Jahren für andere und für die Allgemeinheit engagiert. Er hat mit seinem Wirken viel dazu beigetragen, dass das Leben in unserem Kreis von Wärme und Mitmenschlichkeit geprägt ist“, sagte Petrauschke.

Wilsch ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. Er war zunächst Lehrer an einer Hauptschule, wechselte dann zu einer Gesamtschule, die er mit gegründet hat. Seit 2007 ist er pensioniert. Bereits während seiner Tätigkeit als Lehrer hat Hanno Wilsch sich kommunalpolitisch in der Kaarster FDP engagiert. Von 2004 bis 2014 saß er im Rat der Stadt Kaarst; noch heute ist er sachkundiger Bürger im Stadtrat.

Neben seinem politischen Ehrenamt ist der der 78-Jährige seit 2008 Vorsitzender des Fördervereins der „Aktion Volkshochschule“, der sich für die Integration von Migranten in Kaarst einsetzt. Der Verein bietet unter anderem Deutschunterricht und Unterstützung bei der Alphabetisierung an. Mit den Flüchtlingsströmen im Sommer 2015 hatte Hanno Wilsch die Idee, einen Treffpunkt unter dem Dach des Fördervereins der Volkshochschule einzurichten. Zusammen mit seiner Ehefrau hat er das „Café International“ gegründet, in dem Zuwanderer und Einheimische miteinander ins Gespräch kommen. Darüber hinaus engagiert sich Herr Wilsch seit 2011 für das Projekt „Kaarster Lesepartner“, das er ins Leben gerufen hat. In dieser Initiative sind rund 200 Ehrenamtliche als Lesepartner im Einsatz.