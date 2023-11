Institution in Kaarst Friseursalon Dohmen schließt nach 55 Jahren

„Ich gehe mit einem sehr weinenden Auge“, sagt Hannelore Dohmen leicht wehmütig. Nach 55 Jahren Selbstständigkeit wird die Friseurmeisterin am 31. Dezember 2023 ihr Geschäft schließen. Dohmen hatte gleich nach dem Ablegen ihrer Meisterprüfung am 5. April 1968 ihren eigenen Salon eröffnet, zunächst an der Broicherdorfstraße, dann an der Alten Heerstraße und seit 2001 ist sie an der Heinrich-Hertz-Straße neben ihrem Wohnhaus zu finden. Im Sommer dieses Jahres fasste sie nach wochenlangen Überlegungen den Entschluss, am Silvestertag zum letzten Mal beruflich aktiv zu sein: „Ich werde bald 77 Jahre und bin 55 Jahre selbstständig – die Zahlen passen“, meint sie schmunzelnd.