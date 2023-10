Ausstellung von Kaarster Künstlerin In jedem Ende steckt ein Anfang

Passend zum Titel ihrer neuen Ausstellung „Herbstsonne“ fluteten Sonnenstrahlen am Sonntagnachmittag den Kunstraum „momentmal“ von Hanna Effen. Die junge Künstlerin, Jahrgang 1995, präsentierte dem interessierten Publikum ihre zum Teil großformatigen, farbenfrohen und ausdrucksstarken Werke. Der Name der Ausstellung ist Programm: So wie der Herbst mit seinen letzten Sonnenstrahlen auf das Jahresende weist, neigt sich auch Hanna Effens Studium an der Kunstakademie Düsseldorf dem Ende entgegen. In ihrer Ansprache bekannte sie, nach acht Jahren doch etwas wehmütig zu sein. Jedoch freut sie sich auf den kommenden Abschluss im Januar 2024, wenn sie den Akademiebrief erhält – und als Meisterschülerin bei Professor Andreas Schulze kann sie sich weiter entwickeln. In jedem Ende steckt also auch ein Anfang.