Lastenrad mit neuem Motiv : Hanna Maier gewinnt Design-Wettbewerb

Holzbüttgen Das JC Holzbüttgen hat einen Design-Wettbewerb zur Verschönerung des Lastenrads veranstaltet, nun steht die Siegerin fest. Am Dienstag wurden die Preise verliehen.

Der Wettbewerb startete im Frühjahr und richtete sich an Jugendliche, die Freude am Gestalten haben. Es gab Vorgaben zu Logos und Text, ansonsten hatten die Teilnehmer freie Hand. Unter den Zuschriften wurden die drei besten Design-Vorschläge ausgesucht. Nun ist das „JC Mobil“ fantasievoll beschildert und zu identifizieren, wenn zwei Mitarbeiter damit an der neuen Freizeitanlage am Bruchweg auftauchen und zum Mitspielen einladen.