Hanna Effen aus Kaarst Künstlerin malt Bilder über das Schützenfest

Auch Effen stammt aus einer Familie, wo es nicht unüblich ist, Spaß am Schützenfest zu haben. Ihr Bruder und ihr Schwager sind derzeit Zugkönige. Die Kunststudentin, die einst die Matthias-Claudius-Schule in Kaarst und anschließend das Marienberg-Gymnasium in Neuss besucht hatte, erklärt, sie sei nicht nur „Hanna, die Feministin“: „Ich habe einige Bilder extra für diese Ausstellung gemalt“, erklärt die Künstlerin. Eine gewisse Naivität, die die Protagonisten in ihren Bildern vermitteln, ändern nichts daran, dass auch Platz für Ernsthaftigkeit da ist. Mit viel Ironie hat Hanna Effen das Pferd gemalt, das seinen Auftritt auf einem Schützenfest hat. Es scheint zu lachen und dabei purzeln die „Pferdeäpfel“ auf den Asphalt. Von den marschierenden Schützen auf einem andern Bild sind vor allem die Beine zu sehen. Da wird im Gleichschritt marschiert. „Es geht um Gemeinschaft, aber auch um Konformität“, sagt die Künstlerin. Die Zuckerwatte wird mit schnellen Bewegungen geformt und an den Kunden übergeben. Hanna Effen liebt es, wenn auch mit schneller Malweise das Dargestellte auf den Punkt gebracht werden kann, so entsannt das Zuckerwatte Bild „Candy Cotton Canvas“.