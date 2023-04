Kaarster Künstler Hanna Effen eröffnet eigenes Atelier und Kunstraum

Hinter auf den ersten Blick gefällig wirkenden Bildern verbirgt sich oft ein „bitterer Kern“, so die Künstlerin. Passend zu der früheren Nutzung der Räumlichkeiten hat sie ein großflächiges Werk gemalt, in dem ein wohlgenährtes Schwein den Mittelpunkt bildet. Die Kinder davor wirken fröhlich, doch sie sind erschreckend dünn, wie man an den extrem hervorstehenden Kniescheiben erkennt. „Sie freuen sich, wenn das Schwein bald geschlachtet wird und sie wieder etwas zu essen bekommen“, sagt Effen. Die Umrahmung der Szene erinnert an Blutwurst- oder Salamischeiben. Es lassen sich in ihren Werken kritische, aber auch humorvolle Details erkennen wie etwa beim Bild „Heimat“, das auf den ersten Blick wie eine Schwarz-Weiß-Fotografie wirkt, sich aber aus unzähligen Grauschattierungen zusammensetzt. Das pittoreske Häuschen mit Gartenzaun symbolisiert sowohl die Heimat als ruhigen Schlafplatz wie auch Enge und Grenzen persönlicher Entfaltung: „Eine Gratwanderung“, so die Künstlerin.