Konzert am Freitagabend : Handglockenchor aus Gotha macht Halt in Holzbüttgen

Kaarst Der Handglockenchor Gotha ist auf Konzertreise im Rheinland und macht am Freitag, 10. Juni, Halt in Kaarst und spielt gleich zwei Konzerte.

Während es in den USA rund 70.000 Handglockenchöre gibt, sind es in Deutschland nur knapp 40. Einer davon ist am kommenden Freitag in der Lukaskirche in Holzbüttgen zu bestaunen. Der Handglockenchor Gotha ist auf Konzertreise im Rheinland und macht am Freitag, 10. Juni, Halt in Kaarst und spielt gleich zwei Konzerte.