Schwimmen in Kaarst : Hallenbad öffnet unter strengen Regeln

Ein Schwimmer des VfS Büttgen zieht die ersten Bahnen nach der Wiedereröffnung des Hallenbades an der Römerstraße. Foto: VfS Büttgen

Büttgen Seit Montag kann in Büttgen wieder geschwommen werden – allerdings unter enormen Auflagen. So dürfen maximal 30 Personen gleichzeitig im großen Becken schwimmen, für’s Umziehen stehen nur fünf Minuten Zeit zur Verfügung.

Von Rudolf Barnholt

„Wir waren am 13. März zum letzten Mal hier“: Uschi Baum, Vorsitzende des Vereins für Schwimmsport (VfS) Büttgen, traf sich am Montag mit den Übungsleitern vor Ort. Nicht nur die Corona-Krise, sondern auch eine Undichtigkeit im Hauptbecken hat dem Verein zu schaffen gemacht. Das Becken ist zwar wieder dicht, aber die Einschränkungen durch Corona sind enorm – für die Vereinssportler, aber auch für die anderen Badegäste, die das Schwimmbad wieder nutzen können – zu eingeschränkten Zeiten und an den Wochenenden nur nach vorheriger Anmeldung.

Die Mitglieder des VfS Büttgen sind Kummer gewohnt: Wegen Undichtigkeiten war das Bad ab Dezember 1996 für sechs Jahre geschlossen. Vorstandsmitglied Kai Rethfeld hat die organisatorischen Maßnahmen getroffen, um den Anforderungen an die Vorgaben gerecht zu werden und zugleich den Sportbetrieb wieder so weit wie möglich aufzunehmen. Schwarzgelbe Klebestreifen am Boden geben die Richtung vor, die Duschen sind tabu. „Es gelten ganz strenge Regeln für alle Beteiligten“, sagt Baum. Im großen Becken dürfen sich maximal 30 Personen aufhalten. Die Gruppen des Schwimmvereins beginnen zehn Minuten später und hören zehn Minuten früher auf, für’s Umkleiden stehen nur fünf Minuten zur Verfügung. Das Becken wird in zwei Hälften mit je zwei Bahnen unterteilt, damit sich die Schwimmer möglichst nicht in die Quere kommen. Uschi Baum machte noch auf zwei Sachen aufmerksam: „Kein Elternteil darf mit ins Schwimmbad. Und es dürfen keine Haarföne benutzt werden.“ Das Edelstahlbecken musste überarbeitet werden. Die Schweißnähte wurden erneuert und um Korrosionsschäden zu beseitigen, wurde umlaufend ein Edelstahlstreifen aufgeschweißt – die Kosten für diese Arbeiten belaufen sich auf rund 25.000 Euro.