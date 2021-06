Sanierungen in Kaarst-Büttgen : Die Zeit hinterlässt ihre Spuren am Büttgener Hallenbad

Die Zeit hinterlässt ihre Spuren am Büttgener Hallenbad

Sanierungen in Kaarst-Büttgen

Büttgen Seit Montag ist das Hallenbad in Büttgen wieder geöffnet. Einmal mehr musste das Becken repariert werden. Diesmal war ein Rohrbruch die Ursache. Nicht die ersten Reparaturarbeiten in dem Schwimmbad, das 2022 50 Jahre alt wird.

Von 1994 bis 2000 war das Hallenbad insgesamt rund sechs Jahre geschlossen, weil es wegen Rissen komplett saniert werden musste. Allerdings wurden bei den Arbeiten Fehler gemacht, beispielsweise hat der Mörtel für die Fliesen nicht gehalten. Nach einem Rechtsstreit öffnete das Bad im Jahr 2000 wieder – inklusive neuem Stahlbecken. Seitdem ist es oft undicht. Die Vereine – der VfS Büttgen und die DLRG – mussten oft in die Schwimmbäder an der Alten Heerstraße und in Kleinenbroich ausweichen. Im Jahr 2009 wurde das Bad noch einmal für viereinhalb Monate geschlossen, damals wurde ein Kinderschwimmbecken aus Edelstahl eingebaut. Weil dieses allerdings nicht zum vereinbarten Termin geliefert wurde, verzögerten sich alle Folgearbeiten wie Fliesenarbeiten oder Abdichtung – und die Sanierung dauerte länger als geplant. Die Kosten damals: 340.000 Euro.