Kaarster Kleinkunstprogramm : Hälfte der Kabarett-Karten ist bereits vergriffen

Kaarst Der Vorverkauf der Veranstaltungen für das Kleinkunstprogramm 2020 ist seit Anfang November im vollem Gange. Schon jetzt zeichnet sich eine sehr positive Resonanz bei den rund 65 Veranstaltungen im Georg-Büchner-Gymnasium (bis zu den Sommerferien) und im Albert-Einstein-Forum (erste Veranstaltung am 14. August) ab.

Zu den Highlights der ersten Jahreshälfte 2020 gehören wieder die Burlesque Revue The Petit Fours am Samstag, den 25. Januar, passend zur Karnevalszeit Pasión de Buena Vista, ein kubanischer Abend der Extraklasse am Samstag, den 15. Februar und das internationale Akkordeonfestival „Akkordeonale 2020“ am Sonntag, den 3. Mai. Das Georg-Büchner-Gymnasium in Vorst liegt direkt neben der Regiobahn-Endhaltestelle „Kaarster See“.