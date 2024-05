Unter Anleitung eines Profis Gymnasien nehmen an Poetry-Slam-Workshop in Kaarst teil

Der professionelle Poetry-Slammer Bas Böttcher wird die Schüler der beiden Gymnasien (Albert-Einstein-Gymnasium und Georg-Büchner-Gymnasium) zunächst in Workshops anleiten. Dabei werden sie verschiedene Slam-Stile kennenlernen, Worte und Stilmittel in eigenständige Texte umsetzen und die Bühnenpräsentation unter Anleitung üben. Am Ende der Workshops stellen die jungen Poeten ihre Texte zunächst in einer schulinternen Präsentation vor. Den Abschluss bildet dann eine gemeinsame Vorstellung der beiden Gymnasien vor größerem Publikum, moderiert vom Profi-Slammer Bas Böttcher.