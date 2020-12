Kaarster Westen : GWG baut geförderte Wohnungen

Kaarster Der Mietpreis für die geförderten Wohnungen im Kaarster Westen liegt bei unter sieben Euro. Der erste Spatenstich für das Wohnprojekt ist gesetzt.

An der Astrid-Lindgren-Straße im Kaarster Westen entsteht eine neue Siedlung. Neben teuren Einfamilienhäusern werden dort auch geförderte Wohnungen gebaut. Die Gemeinnützige Wohnungs-Genossenschaft e.G. Neuss errichtet in vier Mehrfamilienhäusern 50 Wohnungen. Nach den Mehrfamilienhäusern an der Bataverstraße in Büttgen sowie an der Danziger Straße in Kaarst ist es das dritte GWG-Projekt im Kaarster Stadtgebiet. Bürgermeisterin Ursula Baum, Architekt Bernd Oxen sowie die GWG-Vorstände Ulrich Brombach und Stefan Zellnig setzten jetzt den ersten Spatenstich.