Zusammenarbeit mit der Stadt : Gutscheinbuch soll Kaarster Handel unterstützen

Kaarst Nina Hons hat ein Gutscheinbuch für Kaarster Bürger auf den Weg gebracht. Dieses soll im November auf den Markt kommen. „Heute haben sich noch ein paar Interessenten angemeldet, insgesamt sind es jetzt über 40“, sagte sie am Montag.

Mit dem Gutscheinbuch will sie lokale Geschäfte, Restaurants und Unternehmen unterstützen, die in der Corona-Krise unter Einnahme-Einbußen zu leiden hatten. Vor allem soll es den Geschäften zugute kommen, die wenig Geld haben für große Werbeanzeigen zur Verfügung haben. Mitte Oktober geht das Buch in den Druck, die Anzahl ist auf 100 Gutscheine reduziert.