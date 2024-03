VRR-Stationsbericht Büttgener S-Bahnhof fällt etwas ab

Doch einen solchen gibt es auf Kaarster Stadtgebiet nicht: Alle Regiobahn-Haltestellen wurden in den Kategorien Aufenthaltsqualität, Fahrgastinformation und Barrierefreiheit als „hervorragend“ bewertet. Somit sind die Gesamtbewertungen der Haltestellen Ikea Kaarst, Kaarst Mitte/Holzbüttgen, Kaarster Bahnhof und Kaarster See ebenfalls mit einem blauen Smiley versehen, der für die Bewertung „hervorragend“ steht. Die Linie S28 soll in den kommenden Jahren nicht nur elektrisiert werden, es gibt weitere Vorhaben, die von der Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH beim VRR angemeldet wurden. Geplant sind entlang der Linie S28 eine verbesserte Information an den Haltestellen, die Digitalisierung der Bahnsteige und die Schaffung neuer Informationsmöglichkeiten. Diese sind laut VRR-Stationsbericht an allen Kaarster Haltestellen „in Planung“.