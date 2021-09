Bruderschaft hat Bedenken : Gutachten für Schießstand in Vorst in Arbeit

Vorst Die Vorster Schützenbruderschaft sorgt sich wegen eines Neubaus einer Kita mit angeschlossenem Jugendzentrum auf dem Eustachiusplatz um ihren Schießstand.

Seit Anfang dieser Woche sind die Bauarbeiten am Eustachiusplatz in vollem Gang. Bereits ab dem frühen Morgen rollen Augenzeugenberichten zufolge Lkw durch die Spielstraße. Hintergrund ist der Neubau der Kindertagesstätte mit angeschlossenem Jugendzentrum. Doch es gibt noch etwas zu klären: Die Vorster Sankt-Eustachius-Schützenbruderschaft sorgt sich um ihren Schießstand, der direkt neben dem Neubau steht und am Schützenfestmontag rege genutzt wird. Ob der Schießstand künftig weiter genutzt werden kann, wissen die Schützen noch nicht. „Es gibt noch Abstimmungsbedarf“, erklärt Brudermeister Thomas Schröder im Gespräch mit unserer Redaktion.

Um den Schießstand so nutzen zu können wie bisher, müsse die Verwaltung nach Angaben Schröders allerdings ein paar Voraussetzungen erfüllen. „Es muss klar sein, dass Sicherheitsbereiche nicht eingeschränkt werden, sondern zur Verfügung stehen“, erklärt der Vorster Brudermeister. Die Bruderschaft habe immer darauf hingewiesen, die Kreispolizeibehörde frühzeitig in die Planungen mit einzubeziehen. Als die Bemaßung des Geländes vorgenommen wurde, ist die Bruderschaft nach Angaben Schröders noch einmal an die Stadt herangetreten und hat ihre Bedenken an den Sicherheitsabständen angemerkt. Nach Angaben der Verwaltung ist die Kreispolizeibehörde während der Offenlage in den Prozess eingebunden worden und habe eine Stellungnahme abgegeben. Nach einem Ortstermin mit einem Sachverständigen am vergangenen Montag wird dieser nun ein Gutachten erstellen. „Ausgehend davon wird mit den Schützen und den Betreibern der Kita und des Jugendzentrums an einer einvernehmlichen Lösung gearbeitet“, erklärt Stadtsprecher Peter Böttner auf Nachfrage unserer Redaktion. Die Verwaltung schließt aus, dass die Schützen den Schießstand künftig nicht mehr so nutzen können wie bisher. „Die Nutzung wird im bisherigen Umfang möglich sein“, so Böttner.