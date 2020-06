Bolzen in Kaarst : Sportplatz bekommt einen mobilen Boden

Ingo Kotzian (CDU), Vorsitzender des Sportausschusses, steht vor dem verschlossenen Gummiplatz hinter der Grundschule Stakerseite. Dieser soll bald einen neuen Boden bekommen und dann wieder öffnen. Foto: Stephan Seeger

Kaarst Der Bolzplatz hinter der Grundschule Stakerseite wird mit einem neuen Boden ausgestattet. Dieser kann bei Bedarf ab- und an einer anderen Stelle wieder aufgebaut werden. Die Maßnahme kostet 50.000 Euro.

Früher gab es für die Kaarster Jungs nach der Schule nur ein Ziel: den Gummiplatz an der Stakerseite. War dieser belegt, ist man schnell ein paar Meter weiter zum Albert-Einstein-Gymnasium gefahren, wo zwei Gummiplätze zum zocken zur Verfügung standen. Heute hängt ein Schloss am Tor des Platzes an der Stakerseite, der in die Jahre gekommen ist. Doch schon bald soll er ein neues Gesicht bekommen – besser gesagt, einen neuen Boden. Im Sportausschuss am Dienstag wurde beschlossen, einen „Sport Court Powergame Belag“ zu verlegen. Geliefert wird der neue Boden von der weltweit bekannten Firma „Gerflor“. Der multifunktionale Untergrund ist nicht nur für Fußball und Basketball tauglich, sondern vor allem für Floorball. Und da stellt die Stadt Kaarst in der DJK Holzbüttgen immerhin einen Bundesligisten. Dieser hat den Belag auch vorgeschlagen.

Die DJK hatte eigentlich vor, den Allwetterplatz an der Sportanlage am Bruchweg mit einem floorballtauglichen Belag auszustatten, aufgrund der verschiedenen Nutzungswünsche und den Ansprüchen an den Boden war dieser Wunsch aber nicht umsetzbar. „Wir verfolgen das Projekt nun schon seit fünf Jahren“, sagt Philip Jesse, Floorball-Abteilungsleiter der DJK. Nun hat der Sportausschuss entschieden, den Platz an der Stakerseite zum Testobjekt zu machen. „Es ist eine gute Möglichkeit, diesen Belag auszuprobieren“, sagt Sportdezernent Sebastian Semmler: „Sobald der Platz einer anderen Baumaßnahme weichen muss, können wir die Platten problemlos woanders hinlegen, da gibt es viele Möglichkeiten.“ Semmler glaubt, es sei eine „gute und kostengünstige Lösung“.

Info Stadt stellt Prioritätenliste auf Akter Handlungsbedarf 1. Neubau der Dreifachturnhalle am Risgeskirchweg in Büttgen

2. Neubau Grundschule Stakerseite

3. Umgestaltung des Sportplatzes am Bruchweg

4. Erneuerung Naturrasenplatz Kaarster See

5. Neuer mobiler Belag für den Tartanplatz an der Stakerseite.

Sven Beermann von der DJK Holzbüttgen klärte die Mitglieder des Sportausschusses über die Eigenschaften des Belags auf. Das Material werde speziell für Freiplätze hergestellt und sei auch ohne Bedachung zulässig. „In Skandinavien und Tschechien wird es oft und gerne draußen genutzt. Auch Wettbewerbe werden auf diesem Belag ausgetragen“, erläuterte Beermann. Für Philip Jesse ist wichtig, dass der Grundschulsport mit dem neuen Belag für die nächsten Jahre gesichert ist, bis die neue Schule gebaut wird. Ein Vorgängermodell des neuen Belags liegt bereits in Büttgen am Kinderheim, und das schon seit 20 Jahren. „Und der sieht noch sehr gut aus“, sagt Jesse. Die Floorballer wollen außerdem eine Materialhütte für Tore und eine Bande an dem Platz errichten. „Wenn die Kinder dort Floorball spielen, ist es besser, wenn sie es mit einer Bande machen“, sagt Jesse.