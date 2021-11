Ansteckung an Karneval? : Guido Cantz hat Corona – Auftritt in Kaarst verschoben

Comedian Guido Cantz ist an Corona erkrankt und muss seinen für Sonntag geplanten Auftritt in Kaarst absagen. Foto: dpa/Oliver Berg

Kaarst Der für kommenden Sonntag geplante Auftritt von Guido Cantz in Kaarst muss verschoben werden. Grund ist eine Corona-Infektion bei dem Comedian.

Der Auftritt von Guido Cantz am kommenden Sonntag (21. November) im Albert-Einstein-Forum muss verschoben werden. Grund: Der Comedian wurde positiv auf das Coronavirus getestet und befindet sich in häuslicher Isolation.

„Es ist sehr schade, dass mein Gastspiel in Kaarst ausfallen muss. Es tut mir sehr leid für alle, die Karten gekauft haben“, erklärt Guido Cantz. In Kaarst hätte er am Sonntag „Das volle Programm“ aufgeführt.

In den sozialen Medien stellen User einen möglichen Zusammenhang mit dem Karnevalsauftakt am 11. November her, wo der 50-Jährige am Heumarkt auf der Bühne stand. Cantz selbst war am Donnerstagabend noch bei der Prominenten-Ausgabe der Quizshow „Wer wird Millionär?“ zu sehen, die vorher aufgezeichnet worden war. Bei Facebook und Instagram teilte Cantz seine Infektion mit. „Wann und wo ich mich infiziert habe, kann ich nicht sagen. Ich bin zweifach geimpft und teste mich seit 14 Tagen täglich“, schreibt er.