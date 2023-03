Gefährdung in Holzbüttgen CDU-Vorsitzender weiterhin besorgt wegen verunreinigten Grundwassers

Christian Horn wird nicht müde, zum Thema Grundwasser in Holzbüttgen bei der Verwaltung nachzuhaken. So wie zuletzt wieder im Stadtrat unter dem Tagesordnungspunkt „Anfragen“ am Ende der Sitzung. „Was ist von Seiten der Verwaltung erfolgt in Bezug auf die Grundwasser-Kontamination in Holzbüttgen?“, wollte der CDU-Vorsitzende von der Verwaltung wissen.