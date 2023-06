Kaarst war als Standort im Gespräch Grundstein für Konverter in Osterath gelegt

Für eine wichtige Anlage zur Nutzung von Windstrom aus Norddeutschland ist am Mittwoch in Meerbusch-Osterath der Grundstein gelegt worden. Netzbetreiber Amprion errichtet auf dem Gebiet der Stadt Meerbusch eine 600 Millionen Euro teure Konverterstation. In der Anlage kann Wechselstrom in Gleichstrom und umgekehrt gewandelt werden. Mit Gleichstrom lassen sich große Energiemengen über weite Entfernungen verlustarm transportieren. Soll der Strom dann in Nordrhein-Westfalen von Haushalten und Gewerbe genutzt werden, ist eine Umwandlung in Wechselstrom notwendig. Die ersten Planungen begannen vor zehn Jahren. Es folgte ein langjähriger Streit um den Standort, bis zur endgültigen Entscheidung im Jahr 2019 waren auch Flächen in Kaarst und Dormagen-Gohr im Gespräch.